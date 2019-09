Unfall bei „Backesfest“ in Freudenberg : Fett explodiert in Bratpfanne – sechs Menschen kämpfen um ihr Leben

Freudenberg 14 Menschen wurden bei einer Explosion auf einem Brauchtumsfest im Siegerland verletzt. Sechs von ihnen schwer, sie schweben in Lebensgefahr.

Geschmolzene Plastiktöpfe, aus denen noch der Stiel einer Schöpfkelle ragt, verrußte Stelltische und angekokelte Stapel Pappteller: Bei einem Dorffest in Freudenberg-Alchen im Siegerland sind bei einer schweren Explosion 14 Menschen verletzt worden. Sechs Verletzte im Alter von 31 bis 75 Jahren befanden sich sogar in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Siegen. Fünf von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen, einer einen Herzinfarkt.