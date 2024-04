Igel-Pflegestelle in Kamp-Lintfort Wie der Garten igelfreundlich wird

Kamp-Lintfort · Seit zwei Jahren betreibt Heike Schoenfeld eine Pflegestelle für Igel in Kamp-Lintfort. Sie appelliert, Gärten möglichst so zu gestalten, dass Igel und andere Kleintiere sich dort wohlfühlen. Was das konkret bedeutet.

06.04.2024 , 13:00 Uhr

Ein Igel in einem Garten. Weil sie sich bei Gefahr einrollen und nicht flüchten, sind Igel häufig von Verletzungen betroffen. Foto: dpa-tmn/Armin Weigel