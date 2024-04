Torsten Matschiess aus Nettetal Blogger mit Tipps für klimaangepasstes Gärtnern

Betreiber Torsten Matschiess lebt in Nettetal. In seinem Gartenblog gibt der Grünexperte Tipps rund um den Garten, seltene Pflanzen und seine Experimente mit Kreuzungen. Der Nettetaler widmet sich sowohl der Theorie als auch der gärtnerischen Praxis und nimmt, was als „übliche Vorgehensweise“ gilt, kritisch in den Blick. „Denn die Erwartungshaltung an Gärten und Grünflächen verändert sich ebenso wie das Klima. Eine gegenwärtige Gartengestaltung berücksichtigt den Wunsch nach abklingender Pflege durch eine klimaangepasste und auf den Standort optimierte Pflanzplanung“, findet er. Dabei spielen die Erfahrungen aus den Jahren mit dem Garten Alst eine zentrale Rolle.