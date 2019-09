Kostenpflichtiger Inhalt: Brand im Düsseldorfer Marienhospital : „Das war eine Ausnahmesituation, wie ich sie noch nie erlebt habe“

Düsseldorf Im Marienhospital in Düsseldorf hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Ein Patient kam ums Leben, 19 weitere wurden verletzt. Auch wenn die Evakuierung nach Plan funktioniert hat, steht die Belegschaft am Morgen danach unter Schock.