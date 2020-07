Bilanz der Bahn-Betreiber : Maskenpflicht wird in Zügen überwiegend akzeptiert

Düsseldorf Beim Bahnfahren kann nicht immer der Mindestabstand eingehalten werden. Um so wichtiger ist hier der Mund-Nasen-Schutz. Wird die Maskenpflicht ernst genommen? Die Bahnunternehmen ziehen Bilanz.

Die Maskenpflicht in Zügen wird nach Angaben der Bahn-Unternehmen weiterhin von den meisten Fahrgästen in Nordrhein-Westfalen akzeptiert und eingehalten. „In den Zügen ist die Akzeptanz sehr gut“, sagte ein Sprecher von DB Regio NRW der Deutschen Presse-Agentur. In den Bahnhöfen, wo Mund und Nase ebenfalls bedeckt werden müssen, habe man hingegen in den letzten Wochen noch stärker nachhelfen müssen - vielen Menschen sei nicht bewusst gewesen, dass die Pflicht auch auf Gleisen, Treppen und in Bahnhofshallen gelte. Insgesamt hätten aber stichprobenweise Erhebungen ergeben, dass die Zahl derjenigen Fahrgäste sogar zugenommen habe, die ihre Maske richtig tragen.