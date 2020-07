Trotz heftiger Kritik : Tönnies will Lohnkostenerstattung notfalls gerichtlich durchsetzen

Tönnies will Lohnkostenerstattung notfalls gerichtlich durchsetzen

Bielefeld Nach der der behördlichen Schließung seines Hauptwerks wegen eines großen Corona-Ausbruchs will der Fleischproduzent Clemens Tönnies nicht auf Lohnkostenerstattung verzichten. Notfalls wolle er das auch gerichtlich durchfechten, sagte er nun.

„Darüber wird im Zweifelsfall auch Recht gesprochen werden“, sagte Tönnies dem „Westfalen-Blatt“. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht hingegen davon aus, dass Tönnies keinen Regress für die vierwöchige Zwangspause nach massenhaften Corona-Infektionen in seinem Stammwerk im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh geltend machen kann. Tönnies hielt dagegen, er wolle verhindern, dass seine Mitarbeiter und Dienstleister bei der Verteilung von Quarantänehilfen „stigmatisiert“ würden.

Bei Tönnies hatten sich nachweislich rund 1400 Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Vorübergehend waren deshalb, neben der inzwischen aufgehobenen Betriebsschließung in Rheda-Wiedenbrück, weitgehende Corona-Einschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt worden. Tönnies sieht allerdings keine schuldhaften Versäumnisse. Der massenhafte Corona-Ausbruch in seinem Werk habe „nichts mit Werkvertragsarbeit oder den Wohnverhältnissen zu tun“, sondern vor allem mit der „Umluftkühlung, die eigentlich jeder Betrieb hat“.