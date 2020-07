Großer Zulauf in Corona-Zeiten : Kaum noch Plätze in Frauenhäusern in NRW

Kaum noch Plätze in Frauenhäusern in NRW

Großer Zulauf in Corona-Zeiten

Frauenhaus in NRW (Symbol). Foto: dpa/Maja Hitij

Dortmund Die Corona-Krise setzt die Frauenhäuser in NRW erheblich unter Druck. Der Zulauf ist groß und es gibt fast keine freien Plätze mehr. Man arbeite im Krisenmodus, heißt es aus den Einrichtungen.

Viele hilfesuchende Frauen, hohe Anforderungen beim Infektionsschutz: Die Corona-Krise bedeutet für die Frauenhäuser in NRW einen Kraftakt. Der Bedarf sei erheblich. Allenfalls in einigen wenigen ländlichen Gebieten gebe es noch den ein oder anderen freien Platz für hilfesuchende Frauen, sagte Claudia Fritsche von der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser (LAG) der Deutschen Presse-Agentur.

Zu Beginn der Corona-Pandemie sei die Nachfrage zunächst nicht sehr stark gewesen. „Viele Frauen standen unter ständiger Kontrolle ihres Bedrohers und Misshandlers. Es war schwierig für sie, sich an eine Hilfe-Einrichtung zu wenden“, schilderte Fritsche. Zudem sei die Sorge, sich und die Kinder womöglich in einem Frauenhaus anzustecken, in der Corona-Anfangsphase groß gewesen.