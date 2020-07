Hamm und Kalkar : Zwei Explosionen zerstören Wohnung und Garage

Hamm In Hamm mischt ein Mann explosive Substanzen. Es kommt es zu einer Detonation, die vier Hausparteien vorläufig obdachlos macht. In einer anderen Stadt kommt es zu einer Explosion in einer Garage.

Ein Mann hat am Freitagabend mit explosiven Substanzen hantiert und eine Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Hamm verursacht. Verletzt wurde niemand, die Wohnung allerdings wurde nach Angaben der Polizei zerstört. Demnach vermengte der 26-Jährige die sprengfähigen Substanzen in einem Behälter. Als er mit seiner Lebensgefährtin in einem Nachbarzimmer war, flog die Mischung den Angaben zufolge plötzlich in die Luft.Zu welchem Zweck der 26-Jährige die Substanzen mixte, müsse die Vernehmung ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Fenster und Teile des Mauerwerks wurden demnach beschädigt. Das Gebäude wurde geräumt. Auch die anderen drei Wohnungen in dem Haus seien vorläufig nicht bewohnbar, hieß es. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 100 000 Euro.

In Kalkar am Niederrhein explodierte am Samstag eine Gasflasche in einer Garage. Dort war nach Angaben der Feuerwehr offenbar Gas ausgetreten und hatte sich in der Garage gesammelt. Zur Zündung kam es, als eine Bewohnerin das elektrische Tor betätigte, wie es hieß. Ein Begleiter erlitt dabei Brandverletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Wucht der Explosion habe das Dach der Garage angehoben und das Tor heraus gerissen, hieß es. Drei weitere Bewohner kamen mit einem Schrecken davon. Die Helfer entleerten eine weitere Gasflasche kontrolliert.

(hsr/dpa)