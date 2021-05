Aktivitäten in Neuss : Freizeit-Möglichkeiten fürs Wochenende

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Neuss</irspacing> Seit Pfingstmontag ist die Bundesnotbremse im Rhein-Kreis Neuss aufgehoben: Kleinere Außeneinrichtungen, Museen und Schwimmbäder können wieder besucht werden. Eine Übersicht, was das für die Wochenendplanung bedeutet.

Freizeit Kleinere Außen-Einrichtungen wie Minigolfanlagen und Kletterparks dürfen seit Pfingstmontag wieder öffnen. Der Alpenpark Neuss öffnet am Freitag ab 14 Uhr wieder für Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem negativen Testergebnis die Outdoor-Erlebniswelten: Dazu gehören Almgolf, Fun-Fußball und der Kletterpark. Besucht werden können sie zunächst freitags bis sonntags sowie an Feier- und Brückentagen. Es gilt eine medizinische Maskenpflicht. Tickets können unter tickets.alpenpark-neuss.de gebucht werden.

Was hat geöffnet? Was ist erlaubt?

Corona-Regeln in Krefeld : Was hat geöffnet? Was ist erlaubt?

Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

Corona-Regeln in der Übersicht : Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

Museen Das Clemens-Sels-Museum öffnet am heutigen Freitag. Zu sehen ist die Studioausstellung „Erzähl’ mir mehr …! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss.“ Das Feld-Haus öffnet am morgigen Samstag. Gezeigt wird eine filmische Arbeit der Kölner Künstlerin Frauke Dannert. Die Buchung eines Zeitfensters ist verpflichtend. Das kann über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de/Kalender oder auch telefonisch dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr an der Museumskasse unter 02131/904141 erfolgen. Das Erfassen der Kontaktdaten der Museumsbesucher erfolgt über die Luca-App an der Museumskasse Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht. Ebenfalls geöffnet ist wieder die Langen-Foundation mit der Ausstellung von Alicja Kwade. Es gelten folgende Zeiten: Dienstag-Sonntag, feiertags 10 bis 18 Uhr. Tickets unter: https://vivenu.com/seller/langen-foundation-hi7l. Auch der Landschaftspark der Museumsinsel Hombroich ist bei reduziertem Eintrittspreis zugänglich. Die Reservierung eines Zeitfensters ist notwendig. Weitere Informationen unter: www.inselhombroich.de.