Aus Beständen der Bundeswehr : Handgranate vor Kirche in Düren gefunden

Düren Der Staatsschutz hat nach dem Fund einer Handgranate ohne Sprengstoff vor einer evangelischen Kirche in Düren ermittelt. Die Polizei geht von keiner Straftat aus.

Nach dem Fund einer Handgranate vor einer evangelischen Kirche in Düren bei Aachen und Ermittlungen des Staatsschutzes geht die Polizei von keiner Straftat aus. Es könnte eine illegale Müllentsorgung gewesen sein, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Seit etwa zwei Wochen seien die Ermittlungen von Staatschutz und Polizei abgeschlossen.

Die gesicherte Granate wurde unmittelbar vor Beginn eines Gottesdienstes der evangelischen Christuskirche am 22. September von einer Küsterin gefunden, wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ unter Berufung auf einen Sprecher des Staatsschutzes in Aachen berichtete. Die Handgranate habe in einer Sporttasche neben dem Eingang der Kirche in einem Mülleimer gelegen. Sie stamme aus Beständen der Bundeswehr und habe keinen Sprengstoff enthalten.