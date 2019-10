App Uber X : Landgericht Köln untersagt Uber seinen wichtigsten Fahrdienst

Köln Der Fahrdienstvermittler Uber darf seine App laut einem Gerichtsbeschluss aus dem Juli nicht mehr zur Mietwagenvermittlung in Deutschland einsetzen. Dennoch fahren die Wagen bislang weiter.

Knackpunkt in dem Fall ist die Frage, wie Uber-Fahrer an ihre Aufträge kommen. Das Personenbeförderungsgesetz schreibt unter anderem vor, dass Mietwagenfahrer - im Gegensatz zu Taxis - nur Beförderungsaufträge ausführen dürfen, „die am Betriebssitz oder in der Wohnung des Unternehmers eingegangen sind“.