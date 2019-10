Wetter am Wochenende : Bis zu 20 Grad in NRW - ab Sonntag wird es kälter und nass

Bis zu 20 Grad in NRW - ab Sonntag wird es kälter und nass

Wetter am Wochenende

Bunt gefärbte Blätter schwimmen auf dem Wasser eines Sees, während sich Bäume in der Oberfläche spiegeln (Symbolbild).

Essen Bis zum Wochenende sind in Nordrhein-Westfalen bis zu 20 Grad möglich. Dabei bleibt es zum Start ins Wochenende aber „dauergrau“. Am Sonntag zieht eine Kaltfront über NRW.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf maues Herbstwetter einstellen. Der Donnerstag sei herbstlich und überwiegend „dauergrau“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Teilweise könne es auflockern, die möglichen Sonnenstrahlen seien allerdings eher „Glückstreffer“. In Ostwestfalen und im Münsterland sei die Chance auf Sonne größer. Bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad bleibt es laut DWD dafür sehr mild und trocken.