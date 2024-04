Vorsorgeabend in der Christuskirche Dormagen Ein wichtiger Schritt zur persönlichen Absicherung

Am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr öffnet die Christuskirche an der Pommernallee ihre Pforten für eine außergewöhnliche und wichtige Veranstaltung. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Dormagen veranstaltet Bestattungen Hüsgen einen kostenlosen Vorsorgeabend, der sich ganz den Themen der persönlichen Vorsorge widmet.

Der Abend bietet den Besuchern eine umfassende Beratung zu verschiedenen Aspekten der persönlichen Vorsorge. Dabei liegt der Fokus auf der Bestattungsvorsorge, der Sterbegeldversicherung sowie der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Die Veranstaltung zielt darauf ab, Interessierten wichtige Informationen an die Hand zu geben, damit sie wohlüberlegte Entscheidungen für ihre Zukunft treffen können. Nach den informativen Präsentationen erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich persönlich mit dem Team von Bestattungen Hüsgen sowie den Referenten auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenfrei und steht jedem offen, der sich für die Themen rund um die persönliche Vorsorge interessiert.