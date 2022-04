„Wir nehmen die Sache sehr ernst“ : Polizei Dortmund erhöht Präsenz nach Drohbrief an Moscheegemeinde

Dortmund Die Dortmunder Moschee war bereits vor einiger Zeit mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Ein Polizeisprecher betonte: „Wir nehmen die Sache sehr ernst.“

Die Polizei hat ihre Präsenz im Bereich einer Dortmunder Moschee erhöht, nachdem dort ein Drohbrief mit rechtsextremistischem Hintergrund eingegangen ist. Das teilte die Polizei der Ruhrgebietsstadt am Karfreitag mit. In dem am Donnerstag zugestellten Brief seien Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen worden. Auf einem beigefügten Zettel sei auch der Aufdruck „NSU 2.0“ zu lesen. „Der Staatsschutz ermittelt. Wir nehmen die Sache sehr ernst“, sage ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der WDR über den Vorfall berichte.