Nach der Hochwasser-Katastrophe in NRW : Kommunen erhalten 170 Millionen Euro für Wiederaufbau

Rund neun Monate nach der Hochwasserkatastrophe in NRW hat die Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von rund 170 Millionen Euro für betroffene Privathaushalte, Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Kommunen und Vereine bewilligt. Die Antragsbearbeitung in der Bezirksregierung sei aufgegliedert in die Bereiche „Aufbauhilfen für Privathaushalte und Unternehmen der Wohnungswirtschaft“ und „Aufbauhilfen für kommunale Infrastruktur“, teilte die Bezirksregierung am Donnerstag bei der Vorlage ihrer Zwischenbilanz mit. In beiden Bereichen können Betroffene weiterhin Anträge bis zum 30. Juni kommenden Jahres stellen.