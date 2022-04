Knapp 357 Milliarden Euro : Umsätze der NRW-Industrie stiegen 2021 um fast 11 Prozent

Die Umsätze in der Industrie in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr gestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Die Umsätze der NRW-Industrie sind in 2021 gestiegen. 10.413 Betriebe wurden erfasst. Den größten Anteil am Gesamtumsatz hatte 2021 die Chemische Industrie mit 49,4 Milliarden Euro.

Die Umsätze der gut 10.400 nordrhein-westfälischen Industriebetriebe sind im vergangenen Jahr um fast 11 Prozent auf knapp 357 Milliarden Euro gestiegen. Die Inlandsumsätze erhöhten sich dabei um 9,6 Prozent und die Auslandsumsätze sogar um 12,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Exportquote, also der Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz, stieg von 43,7 auf 44,4 Prozent.

Den größten Anteil am Gesamtumsatz hatte 2021 die Chemische Industrie mit 49,4 Milliarden Euro (plus 19,9 Prozent), gefolgt vom

Maschinenbau mit 47,5 Milliarden Euro (plus 7,9 Prozent) und der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 40,7 Milliarden Euro (plus 26,3 Prozent). Weitere bedeutende Wirtschaftszweige in der NRW-Industrie waren die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, von Metallerzeugnissen sowie von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.