Einsatz in Dortmund : Jugendlicher stundenlang im Tresorraum eingeschlossen

Einsatz in Dortmund

Dortmund Das Technische Hilfswerk und eine Fachfirma für Tresore mussten anrücken, um den Jugendlichen zu befreien. Er war über Stunden im Tresorraum einer ehemaligen Bank eingeschlossen.

Der 17-Jährige war am späten Samstagabend in das leerstehende Gebäude gelangt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Dort sperrte er sich im Tresorraum ein. Zeugen verständigten demnach die Feuerwehr.