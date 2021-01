Impfstart und Infektionsketten : NRW-Bürgermeister laut Umfrage in Corona-Krise optimistisch

NRW-Bürgermeister laut Umfrage in Corona-Krise optimistisch

Düsseldorf Die Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen sehen sich im Kampf mit der Corona-Pandemie im Bundesvergleich überdurchschnittlich gut aufgestellt. Auch den Impfstart hielten die meisten für gelungen.

57 Prozent gaben bei einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Kommunal“ an, dass der Impfstart in ihrer Stadt oder Gemeinde gut angelaufen sei - bundesweit waren es nur 24 Prozent.