Boom in der Corona-Krise : Die Menschen in NRW bestellen mehr Sexspielzeug und Kondome

Bielefeld Rund 60 Prozent mehr Bestellungen haben die Hersteller von Erotik-Artikeln allein im November verzeichnet. Vor allem während der Kontaktbeschränkungen sei die Nachfrage groß. Deutschlandweit liegt NRW an der Spitze.

Das Unternehmen verschickte im deutschlandweiten Vergleich 2020 die meisten Bestellungen von Sexspielzeug nach NRW, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Auffallend sei, dass im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Paare bei dem Händler bestellten. In der Topliste der georderten Produkte befinde sich aber auch ein Gerät, das man nicht nur im Bett benutzen könne: Am einen Ende des Stabs sei ein Vibrator und am anderen Ende ein Massagekopf, den man auch gegen Verspannungen in der Schulter einsetzen könne, die im Homeoffice entstehen.

Ein weiterer Anstieg ist in den Kanälen der Hersteller in den Online-Medien zu verzeichnen. Immer mehr Menschen hätten Fragen zur Sexualität in Zeiten der Corona-Krise, so die Unternehmen. „Es ging in diesem Jahr in vielen Beziehungen darum, wie man dem zusätzlichen Optimierungsdruck, trotz der Isolation ein ausgeglichenes Sexleben auszuleben, gerecht werden kann“, so die Sprecherin von Amorelie.