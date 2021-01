Einsatz in Gelsenkirchen : Polizei löst illegale Partys auf - mehrere Anzeigen

Gelsenkirchen Zwei unerlaubte Partys in Privathaushalten hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in Gelsenkirchen aufgelöst. Nachbarn hatten die Verstöße gegen die Corona-Regeln gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In beiden Fällen hatten mehrere Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in Wohnungen zu lauter Musik gefeiert und gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen.

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten gegen die Partygäste Anzeigen, wie es in einer Mitteilung hieß.

(top/dpa)