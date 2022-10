Unterwegs auch in Köln : David Hasselhoff mit K.I.T.T. auf Deutschland-Besuch

Knight Rider“-Star David Hasselhoff hat mit seinem legendären Wunderauto K.I.T.T. Deutschland besucht. In Köln saß er am Steuer des weltberühmten Sportwagens aus der 80er-Jahre-Serie.

Der 70-jährige Hasselhoff musste allerdings mit einem Nachbau von K.I.T.T. , Typ Pontiac Firebird Trans Am, begnügen. Grund für den Auftritt war die neue Streamingserie „Ze Network“ von Regisseur Christian Alvart (48), die kommenden Dienstag auf RTL+ starten soll. In der Actioncomedy spielt sich Hasselhoff selbst. „Die Serie handelt davon, wie ich nach Deutschland komme, um mich als Schauspieler am Theater neu zu erfinden“, so Hasselhoffs Worte.