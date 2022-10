Erster deutscher Reality-Star : TV-Star Fred Fussbroich im Alter von 81 Jahren gestorben

Düsseldorf Fred Fusbroich, das Oberhaupt der Kölner TV-Familie „Die Fussbroichs“, ist tot. Der beliebte Reality-Star verstarb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. Seine Fans verleihen ihrer Trauer online Ausdruck.

Er galt als einer der ersten deutschen Reality-Stars, als „kölsches Original“ und als Kultfigur der 90er-Jahre. Nun ist Fred Fussbroich im Alter von 81 Jahren gestorben. Auf der Facebook-Seite „Die Fussbroichs - heute“ prangt ein schwarzes Profilbild, die Fans sprechen der Familie ihr Beileid aus und schwelgen in Erinnerungen. Von 1989 bis 2001 konnte das deutsche Fernsehpublikum am Alltag der Kölner Familie Fussbroich teilnehmen. Ob Geburtstage, Pensionierung, Jobverlust, Urlaubsreisen oder Krankheit - der WDR begleitete die Familie in allen Lebenslagen. Authentisch, lebensnah und ganz ohne Skript - undenkbar in der heutigen Fernsehlandschaft.