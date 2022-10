Verfahren in New York : Jury spricht Kevin Spacey von Vorwürfen sexueller Übergriffe frei

US-SChauspieler Kevin Spacey verlässt am Donnerstag das Gerichtsgebäude in Manhattan. Foto: AFP/YUKI IWAMURA

New York US-Geschworene haben entschieden: Kevin Spacey habe seinen Kollegen Anthony Rapp in den 80ern nicht sexuell belästigt. Es war aber beileibe nicht das einzige Verfahren gegen den einstigen „House-of-Cards“-Star.

Ein Gericht in New York hat den Schauspieler Kevin Spacey vom Vorwurf der sexuellen Belästigung seines Kollegen Anthony Rapp freigesprochen. Die Geschworenen in dem Zivilprozess in Manhattan glaubten der Anschuldigung Rapps nicht, Spacey habe ihn 1986 sexuell bedrängt, wodurch er seelische Schäden davongetragen habe. Rapp war damals 14 Jahre alt, Spacey 26. In dem Prozess ging es um 40 Millionen Dollar (rund 40,8 Millionen Euro) Schadenersatz.

Die aus elf Menschen bestehende Jury hatte sich zuvor rund anderthalb Stunden beraten. Rapp hatte seine Vorwürfe gegen den zweifachen Oscar-Preisträger Spacey („Die üblichen Verdächtigen“, „American Beauty“) 2017 im Zuge der MeToo-Debatte erstmals mit Nachdruck öffentlich gemacht. Der Fall hatte viele weitere Vorwürfe nach sich gezogen und Spaceys Karriere ins Wanken gebracht.

Rapp hatte angegeben, Spacey habe ihn damals zu einer Party in seinem Haus eingeladen. Als andere Gäste gegangen seien, habe Spacey ihn auf den Arm genommen, auf sein Bett gelegt und sich dann auf ihn gelegt. Er habe sich bei der Begegnung mit Spacey vollständig bekleidet unter diesem hervorwinden und aus der Wohnung flüchten können. Spacey sei ihm zur Tür gefolgt und habe ihn gefragt, ob er wirklich gehen wolle.

Spacey bestritt die Vorwürfe und sagte, er habe Rapp und dessen Kollegen John Barrowman nach einer Broadway-Vorstellung zum Essen eingeladen und sie dann in seine Wohnung gebracht, wo er mit Barrowman geflirtet habe. An Rapp habe er dagegen kein Interesse gehabt.

Auch vor Gericht bestritt Spacey die Vorwürfe noch einmal. Rapp hatte dagegen im Prozess ausgesagt, was Spacey ihm angetan habe, sei das „traumatischste Erlebnis“ seines Lebens gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war Rapp, der später mit dem Musical „Rent“ und der TV-Serie „Star Trek: Discovery“ bekannt wurde, 14 Jahre alt.

Die Vorwürfe Rapps und weiterer Männer haben Spaceys steiler Karriere ein jähes Ende gesetzt. Der zweifache Oscarpreisträger verlor seine Hauptrolle in der Netflix-Erfolgsserie „House of Cards“, auch aus anderen Engagements wurde nichts mehr.

Im US-Staat Massachusetts wurde Spacey vorgeworfen, in einer Bar einen jungen Mann begrapscht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ließ die Anschuldigung später fallen. Erst vor drei Monaten stand Spacey in London vor Gericht, weil er in seiner Zeit als künstlerischer Direktor des Old Vic Theatre zwischen 2004 und 2015 drei Männer sexuell bedrängt haben soll. Er plädierte auf nicht schuldig.

Auch Crewmitglieder der Netflix-Serie „House of Cards“ warfen Spacey sexuelle Belästigungen vor. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit mit ihm. Und im Sommer billigte ein Richter in Los Angeles eine frühere Anordnung eines Schiedsgerichts an Spacey, den Machern von „House of Cards“ 30,9 Millionen Dollar Entschädigung zu zahlen, da er mit mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Crewmitglieder gegen seinen Vertrag verstoßen habe.

