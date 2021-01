Schulen in Corona-Pandemie : Distanzunterricht in NRW wird bis zum 12. Februar verlängert

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wird bis zum 12. Februar in allen Schulen und Schulformen coronabedingt weiter Distanzunterricht erteilt. Einen „Freischuss“ bei den diesjährigen Abiturprüfungen soll es aber nicht geben.

Das bekräftigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag in Düsseldorf . NRW setze damit den jüngsten Bund-Länder-Beschluss konsequent um. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit allen Bildungsverbänden getroffen worden, sagte Gebauer. Die Ministerin sprach von einem „Schulterschluss“.

Gebauer schließt ein Wechselmodell von Distanz -und Präsenzunterricht in NRW jedoch nicht aus. „Natürlich denken wir über verschiedenste Modelle nach“, sagte Nordrhein-Westfalens Schulministerin. Ihr Ziel sei zwar, so schnell wie möglich zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Wenn das angesichts der Corona-Infektionszahlen aber nicht möglich sei, „dann bieten sich natürlich auch Wechselmodelle an“.

Forderungen der SPD-Opposition nach einem „Freischuss“ für Abiturprüfungen in diesem Jahr erteilte Yvonne Gebauer eine Absage. Alle Bundesländer hätten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, Abschlüsse auch in diesem Corona-Jahr auf Basis von Prüfungen zu vergeben, sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf.