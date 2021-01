Nach Fund von Haut : Suche nach Schlange in Bochumer Kindergarten geht weiter

Eine Schlangenhaut wurde in Bochum gefunden. Foto: dpa/--

Bochum In einem Kindergarten in Bochum geht die Suche nach einer Schlange am Dienstagmorgen weiter. Dort war eine große Schlangenhaut im Keller gefunden worden. Das Reptil könne dort möglicherweise versteckt sein.

In den Räumen und Fluren des Kindergartens in Bochum ist nach dem Fund einer Schlangenhaut Mehl verstreut worden, um mögliche Bewegungen eines Reptils sichtbar zu machen. Zudem sind am Montag mehrere Schlangenfallen angebracht worden. Deshalb wird mit Spannung die erneute Kontrolle der Räume am Dienstagmorgen erwartet. Unklar war zunächst, ob die Kinder dort wieder betreut werden können.

Nach dem Fund der großen Schlangenhaut suchten Feuerwehrleute am Montag erfolglos das Gebäude ab. Eine Erzieherin war in dem Keller des Gemeindehauses mit Kindergarten und Jugendheim darauf gestoßen. Laut Schätzung von Experten könnte die giftige oder auch ungiftige Schlange zwischen 1,30 und 1,50 Metern lang sein und sich noch in den Räumen befinden. Die sechs Kinder und fünf Erzieher des Kindergartens mussten am Montag deshalb vorsichtshalber das Gebäude verlassen.

Einen ähnlichen Einsatz hatte es um den Jahreswechsel in einem Mehrparteienhaus in Dortmund gegeben. Eine Schlange wurde trotz aufwendiger, zweiwöchiger Suche nicht entdeckt.

(mba/dpa)