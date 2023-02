Starke Rauchentwicklung Brand in Industriegebiet in Werl – Löscharbeiten dauern an

Feuerwehrleute sind auch am Tag nach dem Ausbruch des Feuers mit einem Großbrand in einem Industriegebiet in Werl (Kreis Soest) beschäftigt gewesen. In der Nacht und am Morgen brannte es immer wieder im Bereich des Dachs des Galvanik-Betriebs, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte rechneten am Dienstagnachmittag damit, dass die Nachlöscharbeiten noch einige Stunden andauern.