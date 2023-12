Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Wieder brannte es im JHQ

Mönchengladbach · Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die britischen Streitkräfte aus dem Nato-Hauptquartier JHQ im Westen der Stadt abgezogen wurden. Seitdem steht ein Großteil der Gebäude leer. Immer wieder kommt es zu Vandalismus und Bränden, so auch am vergangenen Wochenende.

17.12.2023 , 13:08 Uhr

Immer wieder kommt es zu Bränden in leer stehenden Gebäuden des früheren Nato-Hauptquartiers JHQ, wie hier ein Großbrand im früheren Hospital 2016 (Archivfoto). Foto: Feuerwehr MG

Es war kurz vor Mitternacht am Freitagabend (15. Dezember), als bei der Feuerwehr gleich mehrere Anrufe eingingen. Anwohner des früheren Nato-Hauptquartiers JHQ (Joint Headquarters) im Rheindahlener Land meldeten der Leitstelle gegen 23.15 Uhr eine große Rauchsäule und Feuerschein aus der Nähe des alten Hospitals auf dem Areal. Die Einsatzkräfte fuhren über Broich-Peel auf das rund vier Hektar große Gelände und fanden ein brennendes ehemaliges Wohnhaus an der Livingstone Road vor. Zunächst löschten zwei Trupps von außen mit C-Rohren, danach wurde sichergestellt, dass sich keine Menschen in dem Haus befanden. Mit Hilfe einer Drehleiter mit Wenderohr wurden die Löscharbeiten fortgesetzt. Das Dach war bereits teilweise eingestürzt, die noch vorhandene Dachhaut wurde geöffnet. Schließlich konnte das Feuer den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Wasserversorgung für den Einsatz wurde vom etwa 300 Meter entfernten Wasserwerk Gatzweiler gesichert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, dass die britischen Streitkräfte das JHQ verlassen haben. Seitdem stehen große Teile des Areals, das sich im Bundesbesitz befindet, leer. Immer wieder ist es zu Vandalismus und Brandstiftung gekommen. Im März 2022 brannte eine Garage. Im Juli 2019 mussten 100 Feuerleute ausrücken, um einen Großbrand im alten Hospital zu löschen. Sie mussten nicht nur die Flammen in dem riesigen früheren Militärkrankenhaus bekämpfen, sondern auch verhindern, dass es angesichts der sommerlichen Trockenheit zu einem Waldbrand kam. Wenig später begann der Abriss des Hospitals. Im März und April desselben Jahres brannte es ebenfalls im Hospital und in weiteren leer stehenden Gebäuden. Auch 2018 und 2017 waren mehrere Feuer im Hospital und anderen Orten des JHQ gemeldet worden. Beim aktuellen Brand waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Broich und Woof der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr im Einsatz.

(dr)