Bergisch-Gladbach: Feuerwehr bringt Gänse und Küken zurück zum Weiher

Einsatz in Begisch-Gladbach : Gänsefamilie spaziert durch die Stadt - zurück geht es mit der Feuerwehr

Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach half den Gänseltern und ihren fünf Küken über die Straße. Foto: Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach So viel Spaß kann man als Feuerwehrmann haben: Am Donnerstag ist eine Gänsefamilie in Bergisch Gladbach unterwegs gewesen. Zurück nach Hause brachte sie die Feuerwehr - unterstützt von zahlreichen Passanten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Mitteilung der Feuerwehr heißt es: „Ob sie nur ein Eis essen wollten oder einfach mal shoppen – den sonnigen Donnerstagnachmittag nutzte eine Gänsefamilie für einen Ausflug in Refrath.“

Mama, Papa und fünf junge Gänslein watschelten gemütlich durch die Fußgängerzone. Ausweisen konnten sie sich nicht. Doch die Einsatzkräfte folgerten, dass „die Familie am Kahnweiher gemeldet sein muss.“



A40 bei Bochum : Feuerwehr bringt Gänsemutter und Küken in Sicherheit

zurück

weiter

Also breiteten die Feuerwehrmänner die Arme aus und trieben die Tiere in die richtige Richtung. Dabei wurden sie unterstützt von zahlreichen Passanten. Ob die junge Familie weitere Ausflüge plant, wird sich zeigen.