Pfingsten 2018: Experten erwarten viel Stau auf NRW-Autobahnen

Zum Pfingstwochenende wird es auf den Straßen in NRW extrem voll. Fachleute des Auto Club Europa erwarten gar einen „Stau-Gau“. Im Jahr 2017 landete der Freitag vor Pfingsten auf Rang zwei der staureichsten Tage des Jahres.

Verkehrsexperten von Straßen NRW rechnen am Freitag ab 14 Uhr mit schnell ansteigendem Verkehr. Dann treffen die ersten Urlaubsfahrer auf den früh einsetzenden Berufsverkehr. Die angespannte Situation soll bis gegen 18 Uhr andauern. Besonders betroffen sind davon die Autobahnen, die in Richtung der Küsten führen, darunter besonders die A1 , die A31 , die A40 , die A57 und die A61 .

Neben NRW starten auch Baden-Württemberg und Bayern in die Pfingstferien, in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen ist der Dienstag noch schulfrei. Der ADAC sieht neben NRW einen Stauschwerpunkt besonders im Süden der Republik, die Experten des Auto Club Europa (ACE) erwarten wegen der Gemengelage gar einen „Stau-Gau“ über die Pfingsttage.

Während Straßen NRW am Samstag von einer weitgehend entspannten Verkehrslage ausgeht, sagt der ACE auch dann für die Ballungsgebiete im Westen sowie für die Strecken zu Nord- und Ostsee bis nachmittags Stockungen und Staus voraus. Auch auf den süddeutschen Autobahnen in südlicher und südöstlicher Richtung, ebenso wie auf den Schnellstraßen rund um Berlin und Hamburg, müssen sich Autofahrer am Samstag in Geduld üben.

Der ADAC rechnet am Pfingstmontag wegen des Rückreiseverkehrs mit massiven Verkehrsstörungen. In Nordrhein-Westfalen dürfte sich der laut Straßen-NRW besonders auf der A3 im Bereich Oberhausen-Köln, der A44 aus Kassel in Richtung Dortmund und der A45 im Bereich Haiger/Burbach sowie die A61 in Richtung Norden bemerkbar machen. Auch auf der A1 (aus Hamburg/Bremen kommend)muss in Fahrtrichtung Dortmund/Köln mit Staus und Behinderungen gerechnet werden.