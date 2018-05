Wettstreit in Mönchengladbach: Der härteste Feuerwehrmann der Welt

Mönchengladbach Dieser Wettstreit ist bei der Feuerwehr Mönchengladbach entstanden, und jetzt geht er in seine 20. Auflage.

Am 8. und 9. Juni wird in Mönchengladbach wieder der härteste Feuerwehrmann (Toughest Firefighter alive) der Welt gesucht. Feuerwehrmänner und -frauen aus Norwegen, Estland, Polen, Tschechien, Großbritannien, Österreich und Deutschland haben sich die begehrten Startplätze gesichert. Auf der Liste stehen Disziplinen wie Schlauchziehen, Klettern, Leitern aufstellen oder Gewichte tragen. Was an besagtem Wochenende noch alles rund um das Elisabeth-Krankenhaus geboten wird, steht auf: