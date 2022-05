Messerangriff in Regionalexpress : 31-Jähriger nach Amoktat in Psychiatrie – keine Hinweise auf Terror

Update Herzogenrath/Düsseldorf Nach einem Amoklauf mit sechs Verletzten in einer Regionalbahn bei Herzogenrath ist der 31-jährige Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Als Ursache wird ein psychotisches Erleben des Beschuldigten vermutet.

Nach der Amoktat eines 31-Jährigen in einem Regionalexpress in Nordrhein-Westfalen ist der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten heimtückischen Mordes in drei Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Samstag mit.