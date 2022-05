Bundespolizei in Hagen sucht Zeugen : 53-Jähriger wird wegen rechter Parolen aus Zug geschlagen

Hagen Ein großer unbekannter Mann soll einen betrunkenen 53-Jährigen aus der geöffneten Tür eines Regionalzuges geschlagen haben. Der Grund sollen Nazi-Parolen gewesen sein. Der 53-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei in Hagen. Ein betrunkener Mann soll zuvor während der Fahrt in dem RE4 in Richtung Hagen nationalsozialistisches Gedankengut umhergerufen haben, berichtet die Polizei. Offenbar fühlte sich der rund 1,90 Meter große Angreifer dadurch provoziert. Er soll den 53-Jährigen nach Halt im Hagener Hauptbahnhof geschlagen und so durch die geöffnete Zugtür gestoßen haben. Der Mann fiel aus dem Zug und soll mit dem Hinterkopf auf dem Bahnsteig aufgeschlagen sein. Der Angreifer soll anschließend mehrmals mit dem Fuß auf den Mann eingetreten haben. Er sei noch vor Eintreffend der Bundespolizisten mit seiner Begleiterin geflüchtet.