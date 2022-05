Bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage : Elektrotechniker stürzt von Scheunendach und wird schwer verletzt

Hallenberg Bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage ist ein 19-jähriger Elektrotechniker vom Dach gestürzt – acht Meter in die Tiefe. Er brach sich mehrere Knochen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Ein Elektrotechniker ist in Hallenberg im Hochsauerlandkreis bei Arbeiten an einer Photovoltaikanlage von einem Scheunendach gestützt. Der 19 Jahre alte Mann fiel am Freitag durch eine Lichtplatte einer Dachfläche rund acht Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Opfer habe unter anderem Knochenbrüche erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Marburg gebracht. Lebensgefahr habe laut Mitteilung nicht bestanden.