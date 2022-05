Unter Alkoholeinfluss : Mann verletzt Taxifahrer, greift Polizist an und erleidet Kopfwunde

Gelsenkirchen Nach Attacken auf einen Taxifahrer und einen Polizisten ist ein stark alkoholisierter Mann in Gelsenkirchen in Gewahrsam genommen worden. Der 54-Jährige sei nach einer Taxifahrt in der Nacht zum Samstag mit dem Fahrer in Streit geraten und habe diesen beleidigt und mit Schlägen traktiert.

Das teilte die Polizei mit. Als die herbeigerufenen Streifenbeamten die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, griff dieser demnach mit erhobenen Fäusten einen Polizisten an. Der Beamte schubste den Angreifer zurück, dieser stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 54-Jährige nach der Erstversorgung seiner Wunde in Gewahrsam genommen. Dort setzte der Mann seine Beleidigungen fort und verweigerte alles, sodass ihm unter Zwangsmaßnahmen eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Zelle in der Wache habe der Aggressor dann den Angaben zufolge mit seinen eigenen Fäkalien beschmiert. Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt, wegen der Schläge gegen den Taxifahrer wurde ein gesondertes Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

(bora/dpa)