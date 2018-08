Aachen: 35-Jähriger randaliert im Sozialamt

35-Jähriger randaliert im Sozialamt in Aachen

Aachen Ein Mann ist in ein Büro des Aachener Sozialamts gestürmt. Als die Mitarbeiterin daraufhin flüchtete, rastete der Mann aus und zerstörte die Einrichtung. Tische wurden umgeworfen, Computer und Bildschirme lagen auf dem Boden.

Ein 35-jähriger Mann aus Aachen hat am Montagmorgen im Sozialamt in der Hackländerstraße randaliert und dabei die komplette Büroeinrichtung eines Dienstzimmers zerstört. Die alarmierte Polizei legte dem Mann Handfesseln an. Die Angestellten blieben unverletzt, das teilt die Polizei mit.