Bereist acht Mal wurde dort gezündelt : Waldbrand in Straelen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Straelen Der große Waldbrand am Samstag, 4. August 2018, in Herongen ist durch Brandstiftung verursacht worden. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Ein Polizeisprecher: „Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und geht von Brandstiftung aus.

In den vergangenen fünf Wochen hatte es in diesem Waldstück entlang der A40 insgesamt acht Mal gebrannt.“ Aus diesem Grund bittet die Kripo Kalkar nun um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen während der letzten Wochen unter Telefon 02824 880.

Mehr als 50.000 Quadratmeter standen Samstag und Sonntag in Flammen. Erst am Sonntagabend war das Feuer unter Kontrolle.



