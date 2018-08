Bochum: Lebenslange Haft für Rentner-Mord

Bochum Eineinhalb Jahre nach dem brutalen Mord an einem Bochumer Rentner-Ehepaar ist ein Handwerker aus Recklinghausen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht begründete sein Urteil mit DNA-Spuren.

Die Richter am Bochumer Schwurgericht waren überzeugt, dass der 35-jährige Angeklagte im Februar 2017 eine 79-jährige Frau und ihren ein Jahr älteren Ehemann umgebracht hat. Außerdem wurde am Montag bei der Urteilsverkündung die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen.

Genau das sehen die Richter jedoch anders. „Im übertragenen Sinne klebt das Blut beider Opfer an den Händen des Angeklagten“, so Große Feldhaus. „Im tatsächlichen Sinne klebte es an seinen Schuhen.“ In der Tat waren an den Sohlen der Turnschuhe, die der 35-Jährige bei seiner Festnahme getragen hatte, Blutspuren entdeckt worden, die von den Rentnern stammen sollen. Außerdem waren auf der Kleidung der 79-Jährigen Hautschuppen des Angeklagten sichergestellt worden.