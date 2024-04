Hückeswagener Bau- und Ordnungsamt Umzug vom alten Schloss in den Hightech-Großraum

Zumal der Fachbereichsleiter, wie alle Kolleginnen und Kollegen, am neuen Standort kein eigenes Büro und keinen eigenen Schreibtisch mehr hat. 17 Mitarbeiter müssen sich ab Donnerstag, 4. April, wenn die Arbeiten am neuen Standort wieder aufgenommen werden, auf zwölf Arbeitsplätze aufteilen. „Wir haben schon einen Plan gemacht, wer wann hier arbeitet“, berichtet Stefanie Heymann, die die Umzugsarbeiten am Bahnhofsplatz organisiert. An zwei Tagen in der Woche seien alle zwölf Plätze belegt. Wer dann nicht im Homeoffice arbeite, könne sich einen freien Platz in einem der Besprechungsräume oder im Quiet Cube suchen. Diese einer überdimensionierten Telefonzelle ähnelnde Kabine soll ansonsten für Telefon- oder Mehraugen-Gespräche genutzt werden, ist sie doch schallisoliert.