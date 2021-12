Zwischen Herne und Recklinghausen : Lkw-Schranken auf A43 werden aufgebaut - mehrere Sperrungen nötig

Für den Aufbau der Schranke für zu schwere Lkw auf der A43 zwischen Herne und Recklinghausen kommen auf Autofahrer Sperrungen zu. Sie gelten bis Ende Januar an mehreren Wochenenden.

Außerdem richtet die Autobahn-GmbH rund um die geplante Schrankenanlagen am Kreuz Herne sowie am Kreuz Recklinghausen je eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer ein, erläuterte Carola Ziebs von der Autobahn Niederlassung Westfalen am Donnerstag.