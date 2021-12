Vorfall in Marl : Maskenverweigerer verletzen Sicherheitsmann in Einkaufszentrum

Marl Vier Männer haben einen 60 Jahre alten Sicherheitsmann in Marl angegriffen. Er hatte die Gruppe in einem Einkaufszentrum mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Vier Maskenverweigerer haben am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in Marl einen Sicherheitsmann angegriffen, weil der sie auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Die vier Männer ohne Mund-und-Nase-Schutz hätten nach mehrfacher Aufforderung, die Maske anzulegen, plötzlich auf den 60-jährigen Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen und ihn auch getreten, berichtete die Polizei am Donnerstag.