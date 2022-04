Unternehmen in Rheinberg : Amazon nimmt Lkw-Parkplatz in Betrieb

Ein Amazon-Lkw passiert die Pförtnerloge und fährt auf den neuen Lkw-Parkplatz. Links ist das Gebäude für die Fahrer zu sehen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Rund die Hälfte der Fläche an der Alten Landstraße in Rheinberg ist für drei Millionen Euro so umgestaltet worden, dass 72 Lastwagen dort stehen können. Für die Fahrer gibt es ein Gebäude mit Sanitärräumen und einer Küche.