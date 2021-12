Bei Flut in Mülheim gesunken : „Moornixe“ zu verschenken - Schiffswrack wird sonst verschrottet

Mülheim/Essen Das in der Flut im Juli gesunkene und aufwendig geborgene Wrack des Fahrgastschiffes „Moornixe“ soll verschenkt oder verschrottet werden. Eine Instandsetzung würde mindestens 100.000 Euro kosten.

Das in Mülheim festgemachte Schiff war beim Ruhrhochwasser im Juli von einem Baum gerammt und mitgerissen worden. An einem Wehr wurde es unter Wasser gesogen und stark beschädigt. Später wurde das 18 Meter lange Wrack dicht unter der Wasseroberfläche in einem Ruhr-Altarm gefunden und in einer aufwendigen und mehr als 100.000 Euro teuren Aktion geborgen. Hülsmann hatte gehofft, das Fahrgastschiff wieder flottmachen zu können.