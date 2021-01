Unfall in Bielefeld : 27-Jähriger auf Parkplatz beim Driften angefahren und schwer verletzt

Bielefeld Ein 20-Jähriger wollte mit dem Auto sogenannte Drift-Stunts auf einem Parkplatz in Bielefeld hinlegen. Die Aktion ging schief, ein Mann wurde schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete.

Bei einem sogenannten Driftversuch auf einem Parkplatz in Bielefeld ist in der Nacht zu Sonntag ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer war zunächst zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei stellte den 20-Jährigen aber kurze Zeit später. Ihm wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer entnommen.