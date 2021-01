Unfall in Bad Berleburg : Mädchen beim Rodeln schwer verletzt

Unfall in Bad Berleburg

Ein Rettungshubschrauber und Feuerwehrfahrzeuge stehen an dem Unfallort. Foto: dpa/Heino Taube

Bad Berleburg Nach einem Unfall beim Rodeln in Bad Berleburg musste ein Mädchen ins Krankenhaus geflogen werden. Die Piste ist der Feuerwehr zufolge unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften freigegeben.

Bei einem Rodelunfall in Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein) hat sich am Sonntagnachmittag ein Mädchen schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Feuerwehr flog ein Rettungshubschrauber das Kind aus dem Stadtteil Wingeshausen in eine Klinik nach Siegen.