Bericht im Landtag : Rechte Szene in NRW nutzt Corona-Proteste für Demokratiefeindlichkeit

Rechte Szene in NRW nutzt Corona-Proteste für Demokratiefeindlichkeit

Schilder bei einer Gegenveranstaltung zu einer Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Düsseldorf im Januar 2022 (Archivfoto). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Rechtsextreme in NRW versuchen, Gegner der Corona-Maßnahmen zu radikalisieren. Einem Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums zufolge stoßen sie dabei mitunter auf Probleme.

Eine Reihe rechtsextremer Organisationen versucht in Nordrhein-Westfalen, den Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Richtung Demokratiefeindlichkeit zu radikalisieren. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag auf Anfrage der Grünen hervor.