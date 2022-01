Offener Brief : Düsseldorfer Appell – „Keine Umzüge mit Rechtsextremen“

Ehepaar Kramer (Name geändert) zeigt den Gegnern der Corona-Politik und einer Impfpflicht, die jede Woche durch die Nachbarschaft in Unterbilk ziehen, die rote Karte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In einem Offenen Brief ruft der Düsseldorfer Appell die Bürger auf, nicht an Corona-Protesten teilzunehmen, bei denen Radikale und Antisemiten mitlaufen. Warum auch Rathaus-Chef Stephan Keller diesen Aufruf unterzeichnet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Die Stadtgesellschaft setzt ein deutliches Zeichen gegen sogenannte Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen auch Angehörige rechtsextremer Gruppierungen, Antisemiten und Demokratiefeinde mitlaufen. In einem Offenen Brief des Düsseldorfer Appells fordern die Erst-Unterzeichner die Bürger auf, ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen künftig nicht mehr auf diesen Kundgebungen und „Spaziergängen“ zum Ausdruck zu bringen. Auch an diesem Samstag werden in der Landeshauptstadt wieder bis zu 4000 Demonstranten erwartet. „Bei diesen Aufzügen sind immer wieder geschichtsverfälschende Plakate zu sehen, zudem werden Hygieneauflagen missachtet. Nicht jeder, der dort mitmarschiert, ist Antisemit, aber er läuft halt bei Antisemiten mit“, sagt Superintendent Heinrich Fucks. Der 1991 gegründete Appell versteht sich als überparteiliches Bündnis gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus.

Unterzeichnet hat den Brief auch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). „Ich appelliere an Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, sich von Umzügen mit Beteiligung Rechtsextremer fernzuhalten“, sagte er bei der Vorstellung des Briefes am Freitag. Dass er sich mit seiner Unterstützung klar positioniere, sei ihm bewusst. „Aber wenn Extremisten mit Fackeln durch die Städte laufen, dann kann und will ich nicht neutral sein“, betonte Keller. Kritik an Einzelmaßnahmen sei in einer Demokratie selbstverständlich und nicht zu beanstanden. „Aber wer sich mit Radikalen und Verschwörungstheoretikern abgibt, die Politiker und Journalisten bedrohen, muss mit unserer Ablehnung rechnen“, betonte der Rathaus-Chef.