Abstandsregelungen und Leitungsbau : Unabhängig werden von russischem Gas – Krieg facht Windrad-Debatte an

Windräder in der Landschaft – es gibt zu wenige. Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf NRW stellt die 1000-Meter-Abstandsregel infrage und will Anlagen in Wäldern bauen. Außerdem will man gemeinsam mit Niedersachsen große Energie-Korridore für Strom von Offshore-Windparks schaffen.

Der Krieg in der Ukraine sorgt beim Ausbau erneuerbarer Energien für Schwung. So signalisierten NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP), dass die viel gescholtene strenge Abstandsregel von Windrädern zu Wohnhäusern in Nordrhein-Westfalen womöglich bald der Vergangenheit angehören könnte.

Der Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbarer Energien, Reiner Priggen, sagte unserer Redaktion, es gebe derzeit durchaus Signale, dass die Landesregierung ihre Politik der vergangenen fünf Jahren aufgibt und nun ernsthaft den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreibt. „Allerdings muss das Land den Ankündigungen auch Taten folgen lassen. Das betrifft im Übrigen auch die Aussagen zum Bau von Windrädern in vom Borkenkäfer heimgesuchten Fichtenwäldern. Dort heißt es bislang nur, man wolle das in den Blick nehmen. Das ist mir noch zu wachsweich.“

Nicht nur das Land, auch die Unternehmer sollten jetzt in größeren Dimensionen denken, fordert Priggen weiter. „Auf den Werksgeländen von Thyssenkrupp oder dem Duisburger Hafen gäbe es nennenswerte Flächen, um dort Windenergieanlagen zur Erzeugung von Energie für grünen Wasserstoff zu errichten.“ Zudem müsse es endlich ein echtes Umsteuern beim Bau von Photovoltaik-Anlagen geben. „Da haben wir die größte Flächenreserve auf den Dächern der Unternehmen, weil es dort auch überhaupt keine Nutzungskonkurrenz gibt. Der Bund sollte in diesem Bereich schnell die Hürden abbauen, um den zügigen Ausbau zu ermöglichen.“ Die Anlagen sind Priggen zufolge inzwischen so modern, dass die Hersteller Garantien von bis zu 40 Jahren geben und die Energie für deutlich unter zehn Cent zu haben ist, während sie im Einkauf 20 bis 30 Cent kostet.

Die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Wibke Brems, forderte einen „Booster beim Windenergieausbau in NRW“: „Statt wie Minister Pinkwart darauf zu warten, dass die pauschalen 1000-Meter-Mindestabstände in allen Bundesländern verboten werden, muss die Landesregierung Verantwortung übernehmen und mit dem Verzicht Länder wie Bayern zur Nachahmung animieren.“

Minister Pinkwart wiederum stellt in Aussicht, dass NRW künftig – je eher, desto besser – mit sehr viel mehr Strom von Offshore-Windparks auf dem Meer versorgt werden soll. Sein Amtskollege aus Niedersachsen, Olaf Lies, und er wollen dafür „Energie-Korridore“ auf den Weg bringen: große Leitungsbauprojekte für den Transport von Strom und Wasserstoff. Dabei will man die Dimensionen praktisch auf Vorrat andenken, erklärten die beiden Minister gemeinsam am Montag. „Dann legen wir lieber drei Leerrohre nach NRW, statt wie in der Vergangenheit alle vier Jahre was Neues zu planen“, präzisierte Lies.