Schulen sollen sich jetzt darauf einstellen : Sobald die Kinder aus der Ukraine da sind, gilt die Schulpflicht

Familien auf der Flucht: Zwei Kinder malen und spielen in einem Aufnahmezentrum für Vertriebene aus der Ukraine in Beregsurany in Ungarn. Foto: dpa/Darko Vojinovic

Düsseldorf Für alle Kinder soll es rasch einen Platz im Unterricht geben. Die Gewerkschaft GEW spricht von Fehlern der Vergangenheit. Sie fordert Hilfskräfte für Schulen, provisorische Räume und weniger Klassenarbeiten.

Kinder aus der Ukraine sollen nach der Ankunft der geflüchteten Familien in Nordrhein-Westfalen umgehend in die Schule gehen können. Das Landesschulministerium hat skizziert, wie das Verfahren ablaufen soll.

Die Menschen werden mit dem Erhalt ihrer Aufenthaltserlaubnis verbindlich auf die Städte und Gemeinden verteilt, in denen sie leben werden. Sobald sie dort angekommen sind, greift die Schulpflicht für Kinder und Jugendliche. Ihnen wird „durch die jeweiligen Schulämter vor Ort ein Schulplatz zugewiesen“, heißt es. Sie kommen dann entweder in bestehende Klassen oder, zum Zweck der Sprachförderung, in so genannte „Willkommensklassen“.

Das Ministerium geht davon aus, dass in der nächsten Zeit auch Familien direkt bei Schulen vorstellig werden, noch bevor sie eine Aufenthaltserlaubnis und eine Zuweisung haben. Dann soll der Schulbesuch „ab sofort – und auch im Vorgriff auf die erwartete Rechtslage – grundsätzlich ermöglicht werden“, erklärt das Ministerium. Allerdings mit Blick auf die Ressourcen vor Ort und in Abstimmung zwischen Schule, Schulamt und Schulträger.

Das Ministerium findet NRW im deutschlandweiten Vergleich für die Herausforderung besonders gut aufgestellt. Vor allem wegen „über 5000 Integrationsstellen, die jetzt vor allem für die Deutschförderung in den Schulen genutzt werden können“, wie es mitteilt. Integrationszentren gebe es flächendeckend.

Gute Voraussetzungen sieht die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen, Ayla Çelik, vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern. „Die Expertise ist da. Nur nicht die Ressourcen“, sagt sie unserer Redaktion. „Vor Corona hatten wir schon einen chronischen Mangel an Lehrkräften oder Schulsozialarbeitern. Es rächt sich jetzt in Krisenzeiten, dass in der Bildungspolitik nicht zur rechten Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind.“ Es fehle den Schulen nun an Personal und an Räumen.

Sie schlägt vor, jetzt rasch mehr Kräfte in die Einrichtungen zu bringen, beispielsweise Studierende. „Wir brauchen vereinfachte Verfahren, damit Schulen Handlungsoptionen haben.“ Klassen-Container könnten angeschafft werden, um Platzprobleme abzufedern. Klassenarbeiten sollten reduziert werden, und vor allem müssten die Lehrkräfte dringend von nicht-pädagogischen Aufgaben entlastet werden, die ihnen Zeit rauben.

Weitere Ideen kommen von der politischen Opposition im Landtag. Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul regt an, das Corona-Programm, in dem Schüler Lerndefizite aufholen können, flexibel für die Betreuung der Kinder aus der Ukraine einzusetzen. Dies seien zwei Krisen, die nebeneinander liefen, sagt sie. Und weil es Ballungsgebiete gebe, in denen das System Schule und Kitas auf Kante genäht sei, müsse die Landesregierung den Schul- und Kitaträgern beispringen, wenn zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssten.