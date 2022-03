Corona-Zahlen : 6000 Infizierte in Leverkusen

In Leverkusen haben sich weitere 352 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa-tmn/Hauke-Christian Dittrich

Leverkusen Seit Beginn der Pandemie sind in Leverkusen 32.382 Menschen an dem Corona-Virus erkrankt. Doch mit der Zahl der Infizierten steigt auch die Zahl der Leverkusener, die in der Zwischenzeit genesen sind.

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet folgende Zahlen:

Gesamtinfizierte 32.382 (+352)

Genesene 26.300

Aktuell Infizierte 6000

Inzidenz 1508,2 (+103,1)

Todesfälle 152

Hospitalisierungsrate NRW 5,84

Krankenhäuser Im Klinikum werden aktuell 31 Corona-Fälle behandelt, drei Patienten sind intensivpflichtig, 26 stammen aus Leverkusen. Das Remigius-Krankenhaus meldet elf Corona-Fälle, keinen auf der Intensivstation.