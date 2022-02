Lage der Gesundheitsämter in NRW : „Unvorstellbar hohe Covid-Zahlen“

Lage der Gesundheitsämter in NRW

Düsseldorf Die Landesregierung erläutert die Probleme bei den Zahlen der Gesundheitsämter. Schon nach viereinhalb Wochen seien nahezu genauso viele Fälle erfasst wie im gesamten Vorjahr. Das Land will künftig keine Vollerfassung mehr vornehmen.

Ein ranghoher Beamter des NRW-Gesundheitsministeriums hat Probleme bei den Meldungen der Corona-Fallzahlen durch die Gesundheitsämter eingeräumt. Abteilungsleiter Gerhard Herrmann sprach im Gesundheitsausschuss jedoch von „unvorstellbar großen Fallzahlen durch die Omikron-Welle“. Die Ämter würden sich allergrößte Mühe bei der Abarbeitung geben. „Leider gelingt das nicht mehr immer und auch nicht mehr vollständig.“ Herrmann zufolge hatten die Gesundheitsämter im vergangenen Jahr rund 994.000 Covid-Fälle registriert, im laufenden Jahr seien es aber schon nach viereinhalb Wochen mit 943.000 fast genau so viele. Der bisherige Höhepunkt sei am vergangenen Freitag mit knapp 53.626 neuen Covid-Fällen an einem Tag erreicht worden.